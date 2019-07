Da Stranger Things a Ovivo, ecco i giochi in uscita questa settimana su Nintendo Switch

Settimana nuova, giochi nuovi, ed anche su Nintendo Switch questa settimana sono in arrivo diverse novità, a partire dalla Re-Mars-Tered di Red Faction Guerrilla, in uscita domani 2 Luglio, fino ad arrivare a What Remains of Edith Finch, che chiude la settimana di nuove release sulla console della Grande N.

Nel mezzo troviamo il dating simulator Dream Daddy, piuttosto particolare, ma anche Ovivo, un platformer in bianco e nero dalle meccaniche molto interessanti, in uscita il 3 Luglio.

Sempre il 3 Luglio arrivano anche l'Action RPG Lucah: Born of a Dream, e Bus Fix 2019 dove dovremo... beh, riparare degli autobus, come si evince dal nome.

Ma è il 4 Luglio il giorno più atteso, con l'arrivo della terza stagione di Stranger Things su Netflix, ed in contemporanea di Stranger Things 3 The Game, che sbarca anche su Nintendo Switch: siete pronti ad entrare nel mondo del Sottosopra?

Il 4 Luglio arrivano anche l'avventura visuale Clannad, e la già citata avventura di Annapurna, What Remains of Edith Finch.

Ricapitolando:

Martedì 2 Luglio

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-Tered

Dream Daddy: a Dad Dating Simulator

Mercoledì 3 Luglio

Ovivo

Lucah: Born of a Dream

Bus Fix 2019

Giovedì 4 Luglio

Stranger Things 3: The Game

Clannad

Asdivine Dios

Pure Mahjong

What Remains of Edith Finch

Venerdì 5 Luglio

Siralim 3

Sul nostro sito infine, trovate tutti i giochi in uscita a Luglio su Nintendo Switch.