Stranger Things, The Flash e Krypton tra le più interessanti notizie di ieri in Serie TV

Se, quest’anno, continua a riportare in scena i vari personaggi incontrati nelle passate stagioni dello show,sta letteralmente tormentando i propri fan con un dubbio atroce che ormai li annanaglia già da diversi mesi: chi è la ricorrenteche sembra conoscere tutti?

Agents of S.H.I.E.L.D. riaccoglie una vecchia conoscenza

La squadra di villain messa assieme dal Generale Hale di Blue Raven e sua figlia Ruby sembra destinata a crescere ulteriormente. Dopo aver arruolato anche l'Uomo Assorbente, il primo supergruppo di villain di Agents of S.H.I.E.L.D. e del Marvel Cinematic Universe ha accolto tra le sue fila anche Alex Braun, un personaggio meglio noto ai fan come Werner von Strucker, ossia il figlio del Barone Wolfgang von Strucker (ex-capo dell’HYDRA venuto a mancare durante i fatti di Avengers: Age of Ultron). Che ruolo potrai mai giocare all'interno del gruppo?

Marvel's Cloak & Dagger si mostra con un nuovo trailer

La divisione televisiva del Marvel Cinematic Universe è cresciuta molto da quando Agents of S.H.I.E.L.D. debuttò per la prima volta su ABC, nel non troppo lontano 2013; di conseguenza, il MCU accoglie ogni anno almeno un paio di nuove serie, di cui l’ultima sarà proprio Marvel's Cloak & Dagger. In attesa di poter ammirare il nuovo trailer, i due attori protagonisti dello show, Olivia Holt e Aubrey Joseph, sono stati immortalati nel nuovo poster rilasciato in rete da Freeform.



Krypton rassicura i fan sulla bontà del concept

Pare che molti fan siano rimasti un po' confusi dopo l'annuncio di Krypton, pertanto lo showrunner Cameron Welsh è intervenuto sull'argomento per cercare di rassicurare tutti i fan preoccupati. A sua detta, la serie sarà una nuova opportunità per narrare ed esplorare una parte del mondo DC Comics che è molto importante, e che ancora oggi risulta relativamente inesplorata.

Legends of Tomorrow vicino a svelare il mistero di Ava Sharpe

Di tutte le serie lanciate dal connubio The CW/DC Comics, Legends of Tomorrow è senza dubbio la più bizzarra e misteriosa, ragion per cui, ogni anno, sconvolge i fan dell’Arrowverse son rivelazioni scioccanti e imprevedibili. A giudicare dalle foto promozionali tratte dal prossimo episodio, lo show potrebbe presto sganciare un’altra delle sue solite bombe… Una che, stavolta, potrebbe abbattersi proprio sul personaggio di Ava Sharpe. La produzione, intanto, ha ufficialmente confermato che qualora la serie venisse rinnovata per una questa stagione, lo show accoglierebbe Matt Ryan ed il suo John Constantine come membro regolare del cast.

The Flash al centro di una tremenda teoria dei fan

Poiché l'identità della Ragazza Misteriosa - interpretata da Jessica Parker Kennedy - introdotta durante il matrimonio tra Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Candice Patton) non è ancora stata rivelata, alcuni fan più fantasiosi hanno elaborato una teoria che la vedrebbe collegata addirittura a Eobard Thawne, il criminale del futuro noto come Anti-Flash. Durante l'ultima apparizione in The Flash, una singolare frase del velocista potrebbe invero aver lasciato intendere un suo eventuale ritorno... con un volto diverso dai soliti.

The Walking Dead introduce un nuovo personaggio

La serie TV di The Walking Dead non sta certo vivendo il suo periodo di massimo splendore, con i voti della critica che faticano a premiare lo show e gli ascolti che non sono mai stati così bassi. Per provare a risollevare le sorti del serial, i produttori dunque introdotto un nuovo personaggio che, quantomeno fisicamente, presenta qualche analogia con Pamela Milton del fumetto. Basterà questa new entry a invertire la rotta? Intanto Robert Kirkman, creatore della serie, ha recentemente affermato che AMC potrebbe espandere lo show a livello globale, portando di conseguenza il set anche al di fuori dell'America del Nord.

Stranger Things aumenta gli stipendi dei suoi protagonisti

Secondo quanto divulgato da THR, il gigante dello streaming Netflix, in previsione della terza stagione di Stranger Things, avrebbe aumentato gli stipendi di tutti i suoi attori protagonisti. Le fonti sostengono che il compenso dei bambini varrebbe ora circa 12 volte i loro stipendi precedenti, mentre gli attori adulti dovrebbero percepire fino a 350.000 dollari per episodio. Millie Bobby Brown, interprete della fan favorite Undici, potrebbe infine percepire lo stesso compenso (o quasi) dei colleghi più grandi.