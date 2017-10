Stranger Things: The VR Experience annunciato per PlayStation VR

ha annunciato l'arrivo di un nuovo adattamento videoludico basato su, la celebre serie TV Netflix che da pochi giorni è tornata con la sua seconda stagione

Stranger Things: The VR Experience, questo il nome del progetto, arriverà "prossimamente" su PlayStation VR, come è possibile evincere dal primo teaser trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Il filmato si limita a raffigurare l'ormai iconico alfabeto illuminato con cui Joyce Byers (Winona Ryder) riesce a tenersi in contatto nella prima stagione con suo figlio Will.

Nell'attesa di conoscere maggiori dettagli, vi ricordiamo che è gratuitamente scaricabile Stranger Things: The Game su iOS e Android.