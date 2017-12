A sorpresa, sul PlayStation Store ha fatto la sua comparsa, esperienza in realtà virtuale basata sull'omonima serie Netflix, ora disponibile per il download gratuito per tutti i possessori di

L'Esperienza VR di Stranger Things sarà ambientata all'interno della casa dei Byers e sarà possibile, tra le altre cose, giocare con le ormai iconiche luci natalizie. Al momento non ci sono altri dettagli riguardo il contenuto della VR Experience, per il download vi rimandiamo all'apposita pagina del PlayStation Store.

Stranger Things The VR Experience pesa 3.05 GB, il gioco è tradotto in varie lingue tra cui inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano.