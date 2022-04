Tutti i videogiochi di Stranger Things, aspettando la Stagione 4 su Netflix

Con l'annuncio della data di uscita di Stranger Things 4 su Netflix, arriva l'occasione giusta per scoprire anche i videogiochi dedicati alla serie. Nel corso degli anni sono usciti molti titoli dedicati al fenomeno Stranger Things, disponibili su tutte le principali piattaforme. Ecco quali sono.

Tra i più celebri citiamo Stranger Things 3 The Game e Stranger Things 1984, questi ultimi due disponibili su PC, console e smartphone, inclusi anche nell'abbonamento a Netflix. Su Google Play e App Store trovate anche Stranger Things Puzzle Tales, un mix tra puzzle e GDR non sempre riuscito ma certamente interessante. Disponibile anche Stranger Things VR Experience per PlayStation VR, non si tratta di un vero e proprio videogioco ma di una esperienza interattiva in realtà virtual uscita in occasione del lancio di Stranger Things 3 su Netflix.

Ci sono poi una serie di collaborazioni e crossover da non dimenticare, tra cui gli eventi di Stranger Things in Minecraft e Fortnite, oltre alla comparsa in Dead by Daylight con skin e modalità di gioco dedicate. Anche Rocket League ha festeggiato Stranger Things nel 2019 con una arena speciale, altre collaborazioni si estendono ai videogiochi The Seven Deadly Sins Grand Cross e SMITE.



Stranger Things 4 sarà divisa in due parti, la prima (denominata Volume 1) arriva il 27 maggio su Netflix mentre la seconda parte (Volume 2) sarà disponibile dal primo luglio 2022 per tutti gli abbonati alla piattaforma. Lo sapevate? Ecco quanto durano gli episodi di Stranger Things 4, saranno molto più lunghi rispetto alla media tipica della saga di Stranger Things.