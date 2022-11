Stranger Things VR annunciato: è un horror psicologico nel Sottosopra

A sorpresa, Netflix e Tender Claws hanno annunciato Stranger Things VR, nuovo gioco in realtà virtuale basato sulla celebre serie televisiva e in arrivo durante l'inverno 2023 sui principali visori VR.

Non vengono specificati dispositivi particolari e il comunicato parla genericamente di "major virtual reality platforms", ipoteticamente possiamo azzardare un debutto sui visori Oculus, i visori di Valve e presumibilmente su PlayStation VR2, anche se ribadiamo come non ci siano informazioni precise in tal senso.

Piuttosto vaga anche la descrizione del gioco: "Gioca come Vecna in questa nuova avventura di Stranger Things in Realtà Virtuale. Diventa esploratore di una realtà sconosciuta generata dal profondo della mente."

Stranger Things VR viene descritto come un horror psicologico con elementi tipici dei giochi d'azione, il primo teaser trailer permette di farsi una idea di quello che ci aspetta, anche se restiamo comunque in attesa di saperne di più su questo intrigante progetto.

Non è un mistero che la divisione Netflx Games sia in espansione, Netflix ha da poco comprato Spray Fox e attualmente la compagnia possiede sei studi di sviluppo interni e per il futuro si pensa al Cloud Gaming e alle partnership con editori terzi: Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed, Valiant Hearts e Mighty Quest per Netflix, disponibili quindi solamente per gli abbonati nel prossimo futuro.