Stranger Things VR vi farà giocare nei panni di Vecna su Quest 2, 3 e Pro

Il Meta Quest Gaming Showcase 2023 ci ha riportati nel Sottosopra con un nuovo trailer del gameplay di Stranger Things VR, gioco in Realtà Virtuale di Netflix Games e Tender Claws che non si faceva vedere fin dall'annuncio avvenuto lo scorso mese di ottobre.

La breve ma intensa presentazione ha offerto uno spaccato inquietante e orrorifico di un'esperienza che ci consentirà di impersonare nientepopodimeno che Vecna, il villain della quarta stagione e, presumibilmente, pure della quinta. Nei panni della personificazione del male potremo dunque esplorare i ricordi di Uno, invadere le menti delle altre persone per evocare i loro incubi più terribili e piegarle al suo volere, e infine cercare vendetta nei confronti di El, meglio nota come Undi nell'adattamento in lingua italiana.

Il trailer, che potete visionare comodamente in apertura di notizia, setta il tono dell'esperienza ed evidenzia le meccaniche di gameplay mostrando un bel po' di scene spaventose, confermando infine che l'uscita di Stranger Things VR è prevista nel corso dell'autunno su Meta Quest 2, Meta Quest Pro e il freschissimo di annuncio Meta Quest 3. Dal momento che anche quest'ultimo verrà commercializzato in autunno, è possibile che Stranger Things VR sia destinato a rappresentare uno dei titoli di lancio del nuovo visore in Realtà Virtuale da 569,99 euro di Meta.