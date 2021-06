Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, aspettando la Demo: la difficoltà sarà elevata

Anticipato da alcuni rumor, il team di Square Enix ha infine presentato il reveal trailer di Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin, nuovo souls-like realizzato in collaborazione con gli sviluppatori Team Ninja.

In seguito alla presentazione del titolo, dagli autori arrivano alcuni primi dettagli su quelle che saranno le caratteristiche dell'Action RPG. In particolare, si garantisce che Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin sarà caratterizzato dal livello di difficoltà che da tempo contraddistingue le produzioni Team Ninja.



Si può dunque ipotizzare uno standard paragonabile a quanto visto per il recente Nioh 2, al punto che Square Enix consiglia di approcciare la Demo pubblicata su PS5 alla difficoltà più bassa possibile, per poi eventualmente aumentarla in seguito. Al momento, tuttavia, segnaliamo che persistono i problemi con la Demo di Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin disponibile su PlayStation Store, con il contenuto che non si avvia correttamente.



In attesa di aggiornamenti, Square Enix rivela che il progetto ha preso il via da alcuni concept realizzati da Tetsuya Nomura, mentre l'effettiva trama del gioco è stata ideata soltanto in un secondo momento. Una circostanza peculiare, che ha visto lo sceneggiatore di Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin inizialmente privo di informazioni sul perché i protagonisti Jack, Ash e Jed fossero così intenzionati a vendicarsi del villain.