Strangers Things e Agents of S.H.I.E.L.D. tra le Top news di Serie TV degli ultimi giorni

Mentre si avvicina la data di esordio del tanto atteso, lo show di casa ABC,, sta per ricollegarsi al, riportando in scena alcune tecnologie già familiari ai fan. Il cast di, intanto, ha ricevuto uno stratosferico aumento di stipendio!

Agents of S.H.I.E.L.D. svela un importante segreto sull'HYDRA

Il più recente episodio di Agents of S.H.I.E.L.D. ha finalmente rivelato il passato del Generale Hale e di come l’HYDRA si inserisca nella timeline del sempre più vasto Marvel Cinematic Universe: che la leadership dell’organizzazione sia davvero un “affare di famiglia” come i fan avevano da tempo sospettato? La stessa Hale, nel corso della puntata, ha inoltre presentato l’agente Phil Coulson (Clark Gregg) come uno dei "più Potenti eroi della Terra”, un chiaro riferimento al coinvolgimento di Coulson nella formazione del gruppo dei Vendicatori. 'Rise and Shine', infine,ha visto il ritorno di alcune tecnologie utilizzate nella prima pellicola dedicata a Captain America: lo stesso marchingegno che ha portato alla nascita del super-soldato!

Stranger Things: tante novità sulla terza stagione!

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, Stranger Things si appresta a introdurre tanti nuovi personaggi, ma cosa ne sarà dei nostri vecchi amici? Parlando con Variety, David Harbor, interprete dello sceriffo Jim Hopper, ha dichiarato di aver sempre voluto vedere Joyce (Winona Ryder) e Hopper insieme in una relazione romantica, ma è certo che le cose diverrebbero alquanto caotiche se ciò dovesse mai accadere. Il produttore esecutivo Shawn Levy, intanto, ha rivelato che non abbiamo ancora visto tutto su Billy (Dacre Montgomery) e la mamma di Nancy (Cara Buono), che al termine della seconda stagione dello show sembravano sul procinto di andare a letto assieme. In attesa che Stranger Things torni su Netflix, è emersa in rete la notizia che Millie Bobby Brown, interprete della fan-favorite Undici, prenderà uno stipendio corrispondente a quello delle altre due star principali della serie, David Harbour e Winona Ryder.

The Perfectionists, spin-off di Pretty Little Liars, si mostra nelle prime foto dietro le quinte

Basato sui romanzi di Pretty little Liars scritti dall'autrice Sara Shepard, lo spinoff The Perfectionists unirà Alison e Mona - interpretate da Sasha Pieterse e Janel Parrish - ad alcuni volti nuovi, tra i quali spiccano Sofia Carson, Sydney Park, Eli Brown, Graeme Thomas King, Hayley Erin e Kelly Rutherford. Poiché le riprese del pilot sono ufficialmente chiuse, il cast ha condiviso sui social una vasta carrellata di foto provenienti dal dietro le quinte dello show.



Fear the Walking Dead 4 è adatto a chi non hai mai seguito lo show?

Secondo il parere di Andrew Chambliss, produttore di Fear the Walking Dead, la quarta stagione dello show sarà accessibile anche a coloro che si approccerano allo show per la prima volta. Ambientato due anni dopo gli eventi del finale della terza stagione, la quarta compirà invero un lungo balzo temporale, risultando un ottimo starting point per i neofiti e i curiosi, aprendo le porte all'imminente crossover con l'ottava stagione della serie principale.



Deadpool: la serie animatava avrebbe dovuto vedere la partecipazine di Taylor Swift

La cancellazione della serie animata dedicata a Deadpool ha scosso molto i fan dell’iconico personaggio Marvel, e sembra proprio che un episodio incentrato su Taylor Swift sia stato la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso. Attraverso una serie di Tweet poi rimossi, Stephen Glover ha rivelato che l’episodio sarebbe stato davvero esilarante, senza essere troppo volgare. Sfortunatamente FX ha deciso di cancellare il progetto, a causa di non meglio specificate divergenze creative fra l’emittente, la stessa Marvel ed i fratelli Glover.