Lo strano caso Forspoken: supporta tutte le funzionalità di Xbox ma esce solo su PS5 e PC

Sul forum di ResetERA c'è chi ha analizzato lo "strano caso" di Forspoken, un gioco in arrivo in esclusiva console PS5 e su PC, in quest'ultimo caso con il pieno supporto a tutte le funzionalità di Xbox LIVE, sebbene non sia disponibile sulla piattaforma Microsoft.

Non c'è ovviamente nulla di strano dal momento che Forspoken è disponibile anche su PC, tuttavia molti sono rimasti incuriositi dal fatto che Forspoken sarà esclusiva console PS5 per almeno due anni (l'esclusiva con Sony scadrà a gennaio 2025 e dunque ben 24 mesi dopo il lancio su PlayStation 5) ma disponibile sin dal day one su Microsoft Store con supporto per i salvataggi Cloud, gli obiettivi Xbox, il controller Xbox e con l'infrastruttura Xbox LIVE.

Un gioco "pensato per PS5" ha più volte dichiarato Square Enix, che però è stato mostrato spesso al pubblico e alla stampa in versione PC, e che supporta tutte le funzionalità dell'ecosistema Xbox sin dal day one, pur non essendo disponibile su Xbox Series X/S. Curioso, vero?

Square Enix ha anche chiarito che i contenuti della demo di Forspoken non rappresentano il gioco finale e che Forspoken non sarebbe stato possibile su PS4, si tratta di una produzione next-gen pensata per sfruttare al meglio tutte le potenzialità di PlayStation 5 e della piattaforma PC.