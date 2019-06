Lo strategico Immortal Realms: Vampire Wars annunciato per PC, PS4, Xbox One e Switch

Dopo aver provveduto al lancio di Tropico 6 su PC, i vertici di Kalypso Media annunciano Immortal Realms: Vampire Wars, un card game strategico ambientato in una dimensione a tinte oscure.

Sviluppato da Palindrome Interactive, Immortal Realms è uno strategico che pone l'utente nei panni del Principe delle Tenebre di Nemire, un regno attraversato per secoli da violente faide tra diversi clan di vampiri in lotta per il controllo del territorio.

Il titolo utilizza l'ormai consolidato linguaggio videoludico degli strategici a turni per dare agli appassionati l'opportunità di creare un proprio impero di vampiri affrontando le altre creature della notte in una serie di combattimenti basati sull'allestimento di un mazzo di carte digitali.

Se nel trailer di presentazione ci viene offerto un breve preambolo narrativo degli eventi a cui assisteremo (e a cui parteciperemo) nelle diverse missioni che si susseguiranno nella campagna principale, ad aiutarci a comprendere la reale esperienza di gioco che ci attende in Vampire Wars ci pensano le immagini di annuncio, grazie alle quali possiamo notare l'impegno profuso dai Palindrome Interactive nella realizzazione di questo microcosmo vampiresco ispirato a titoli come GWENT e il decisamente più sfortunato Artifact.

La commercializzazione di Immortal Realms: Vampire Wars è prevista per il mese di settembre su PC e nei primi mesi del 2020 su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.