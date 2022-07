Stray: con questi accessori potete trasformare il vostro gatto in un cosplayer

Non capita tutti i giorni di poter impersonare un gatto in un videogioco, pertanto Travel Cat ha voluto adeguatamente celebrare l'imminente lancio di Stray su PS4, PS5 e PC (e PlayStation Plus Extra) con una linea di accessori in edizione limitata imperdibili per tutti i felini domestici.

Potete far diventare il vostro amato gatto un vero e proprio cosplayer facendogli indossare la stessa pettorina che sfoggia il randagio di Stray nei vicoli della cybercittà. Disponibile al preordine al prezzo di 56 euro, è dotata di una fascia toracica regolabile, una tracolla con fibbie e velcro resistenti, e un guinzaglio in nylon di 1,8 metri. Il secondo e ultimo accessorio è un vero e proprio zaino per il trasporto dei gatti, opportunamente ispirato all'estetica al neon di Stray. Si tratta di una versione riadattata del modello "Fat Cat" già presente nel listino dell'azienda Travel Cat, capace di trasportare felini fino a 11 kg. Il prezzo del preordine, in questo caso, sale fino a 200 euro.

Potete trovare maggiori informazioni sulla pettorina e lo zaino, ed eventualmente procedere alla prenotazione, sul sito di Your Cat Backpack. La consegna è fissata per il 31 agosto 2022, con un secondo drop previsto per il 21 settembre. Il gioco vero e proprio, invece, verrà lanciato su PlayStation 4, PS5 e PC il 19 luglio 2022. Nell'attesa, leggete la nostra intervista ai creatori di Stray.