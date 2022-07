Stray: l'accoglienza della stampa è stata molto calorosa, scopriamo i voti

Nel corso del pomeriggio sono state pubblicate le recensioni di Stray sulle principali testate internazionali e, almeno per il momento, tutti hanno premiato il titolo pubblicato da Annapurna Interactive.

Se nella recensione di Stray che trovate sulle pagine di Everyeye il gioco ha ricevuto un 8.3, il resto della critica non si è discostato molto dal nostro voto. Mentre vi stiamo scrivendo, infatti, il gioco per PC e PlayStation vanta una media dei voti delle recensioni pari a 84 su un massimo di 100 con 58 recensioni positive e solo 10 nella media.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati a Stray nelle recensioni:

VG247 - Voto: 100/100

Guardian - Voto: 100/100

Gamepressure - Voto: 95/100

IGN Giappone - Voto: 90/100

PlayStation Universe - Voto: 90/100

Game Rant - Voto: 90/100

Destructoid - Voto: 90/100

COGconnected - Voto: 86/100

PlayStation LifeStyle - Voto: 85/100

Gamesrsky - Voto: 83/100

GamingBolt - Voto: 80/100

Jeuxvideo.com - Voto: 75/100

Dexerto - Voto: 70/100

Attack of the Fanboy - Voto: 60/100

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire da domani, martedì 19 luglio 2022, in esclusiva su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo farà inoltre parte della libreria per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.

