Stray: aperti i preordini su Amazon dell'edizione fisica del gioco per PS5

Stray è un videogioco di avventura uscito il 19 luglio 2022 sviluppato da BlueTwelve Studio e pubblicato da Annapurna Interactive, la storia narra di un gatto randagio che cade in una città murata popolata da robot, macchine e batteri mutanti, e si propone di tornare in superficie con l'aiuto di un compagno drone chiamato B-12.

Il gioco è presentato attraverso una prospettiva in terza persona nella quale il giocatore attraversa le aree di gioco saltando su piattaforme e arrampicandosi su ostacoli e può interagire con l'ambiente per aprire nuovi percorsi. Con l'aiuto di B-12 si possono raccogliere oggetti trovati in tutto il mondo di gioco e hackerare porte e PC per risolvere gli enigmi necessari per far progredire la narrazione. Durante il gioco, il giocatore devrà eludere e scappare dagli Zurk e dalle Sentinelle antagoniste, che tenteranno di uccidere entrambi i personaggi.

Il gioco è già uscito in versione digitale il 19 luglio, ora è preordinabile su Amazon in edizione fisica per PS5 a questo link con data di uscita prevista per il 20 settembre al prezzo di 41 euro, all'interno della confezione saranno presenti anche 6 art-cards colorate.

Stray è stato annunciato nel 2020, alla sua uscita ha ricevuto recensioni generalmente positive, con elogi particolari diretti al design artistico, al gameplay dei gatti, alla narrativa, alla colonna sonora originale e agli elementi platform.