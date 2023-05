Stray arriva su Xbox Series X e One, lo svela l'ESRB: al lancio su Xbox Game Pass?

Dopo aver ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per Stray, il team di Annapurna Interactive sembra essere pronto a portare il titolo sulle console di casa Microsoft.

A confermarlo in anticipo sulla tabella di marcia del publisher è l'Entertainment Software Rating Board. L'agenzia di rating nordamericana ha infatti reso pubblica sul proprio sito ufficiale una pagina dedicata proprio alle versioni Xbox One e Xbox Series X|S di Stray. Nonostante l'assenza di comunicazioni da parte di Annapurna Interactive e BlueTwelve Studios, l'esordio dell'Indie su nuovi hardware appare ormai sostanzialmente confermato.

In questa fase non sono ad ogni modo disponibili informazioni relative alle tempistiche di esordio del porting. Quest'ultimo potrebbe però non essere troppo lontano: in genere, infatti, la classificazione presso l'ESRB rappresenta una delle ultime fasi nel processo di pubblicazione di un videogioco. In attesa di aggiornamenti su questo fronte, sorge una domanda spontanea: Stray arriverà nel catalogo Xbox Game Passs?

In occasione del day one, l'avventura cyber-felina aveva trovato posto nella line-up mensile dei giochi offerti gratuitamente agli abbonati PlayStation Plus. Una circostanza che potrebbe rendere complicato immaginare un esordio del titolo su Xbox Game Pass. Al contempo, è anche vero che dalla scorsa estate è in vigore una stretta partnership tra Microsoft e Annapurna. Molti giochi del publisher, da Flock a Thirsty Suitors, esordiranno infatti al day one nel servizio di abbonamento verdecrociato. La possibilità di trovare tra questi anche Stray non è dunque totalmente da escludere.