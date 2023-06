Stray arriva su Xbox Series X e Xbox One, è ufficiale! Ecco la data di uscita

Il possibile arrivo di Stray su Xbox era nell'aria già da un po' di tempo dopo alcune voci di corridoio comparse in rete nelle scorse settimane, ma l'Annapurna Interactive Showcase ha finalmente dato conferma ufficiale: l'avventura felina sbarcherà anche su Xbox.

Stray uscirà sia su Xbox Series X/S che su Xbox One il prossimo 10 agosto 2023, pronto a deliziare i fan dell'ecosistema Microsoft con un mondo di gioco post-apocalittico evocativo ed affascinante dal punto di vista di un micio randagio accompagnato dal suo amico robotico. Per il momento, però, non ci sono certezze definitive sullo sbarco subito al lancio anche su Xbox Game Pass: durante l'evento Annapurna, infatti, non è stata fatta esplicita menzione del servizio in abbonamento di Microsoft, ma non è da escludere che novità in tal senso possano arrivare in un momento successivo.

Anche i giocatori Xbox potranno dunque godersi presto una delle produzioni indie più apprezzate del 2022, anno in cui è stato pubblicato su PC, PlayStation 5 e PS4 ottenendo pregevoli consensi di critica e pubblico e persino la candidatura al Game of the Year in occasione degli scorsi The Game Awards. Se volete farvi un'idea più chiara dell'opera sviluppata da BlueTwelve Studios, la nostra recensione di Stray vi rivela tutto quello che c'è da sapere su quest'atipica ed affascinante avventura.