Stray, As Dusk Falls, Endling: gatti, draghi e volpi nei nuovi giochi della settimana

È tempo di una nuova rassegna delle uscite videoludiche in arrivo nel corso dei prossimi sette giorni. Per un luglio che prosegue soprattutto all'insegna del mondo Indie, ecco su quali titoli tenere accesi i riflettori.

Si parte con l'attesissima avventura felina a marchio Annapurna Interactive, con il publisher pronto a portare su PC e console il promettente Stray. Ma non solo gatti: spazio anche alle volpi con l'esordio dell'emozionante Endling: Extinction is Forever (trovate sulle nostre pagine un ricco provato di Endling: Extinction is Forever). Non mancano all'appello nemmeno i draghi, con il lancio del free to play Century: Age of Ashes su console. Ricordiamo inoltre anche l'avvio dell'Open Beta di MultiVersus e l'atteso arrivo di Live A Live, in esclusiva su Nintendo Switch.



Di seguito, ecco il calendario completo delle principali nuove uscite della settimana:

Martedì 19 luglio

As Dusk Falls : Xbox One, Xbox Series X|S, PC;

: Xbox One, Xbox Series X|S, PC; Endling: Extinction is Forever : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC;

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC; Forza Horizon 5: Hot Wheels Expansion : Xbox One, Xbox Series X|S, PC;

: Xbox One, Xbox Series X|S, PC; Multiversus : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series x|S, PC;

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series x|S, PC; Stray : PlayStation 4, PlayStation 5, PC;

: PlayStation 4, PlayStation 5, PC; Fallen Angel : Nintendo Switch;

: Nintendo Switch; Century: Age of Ashes: PlayStation 4, PlayStation 5;

Mercoledì 20 luglio

Severed Steel: PlayStatin 4, PlayStation 5;

Giovedì 21luglio

Baldur's Gate Dark Alliance 2 : PC;

: PC; Soda Story: Brewing Tycoon : PC;

: PC; Hell Pie : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch;

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch; Post Void : PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch;

: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch; Bright Memory Infinite : PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch;

: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch; Coromon: Nintendo Switch;

Venerdì 22 luglio

Live A Live : Nintendo Switch;

: Nintendo Switch; Severed Steel : Xbox One, Xbox Series X|S;

: Xbox One, Xbox Series X|S; Capcom Arcade 2nd Stadium: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC;

A cosa giocherete in questa nuova, calda, settimana videoludica?