Stray: l'avventura di Annapurna si aggiudica il premio come Best Debut Indie

Nel corso della notte tra l'8 e il 9 dicembre 2022, lo show dei The Game Awards 2022 ha saputo regalarci qualche importante sorpresa. Dopo la vittoria del premio come Best performance per l'attore di God of War Ragnarok, è arrivato il momento della nomination del Best Debut Indie.

Quest'anno non è stato affatto semplice per la giuria poter scegliere la migliore produzione indipendente approdata sul mercato videoludico. I partecipanti sono stati diversi e tra queste produzioni ve ne sono state diverse che hanno colpito l'utenza nel profondo. Infatti, quest'anno tra i candidati vi sono stati i seguenti prodotti:

Neon White

Stray

Norco

Tunic

Vampire Survivors

A vincere il premio del Best Debut Indie è stato proprio Stray, il viaggio atipico ideato dai ragazzi di BlueTwelve Studios e Annapurna Interactive che getta il videogiocatore in un'esperienza al di fuori dell'ordinario nelle vesti di un simpatico gatto. Tuttavia, Stray non ha avuto vita facile con alcune delle produzioni indipendenti che più hanno segnato questo 2022, tra cui il lavoro di un piccolo team italiano Vampire Survivors. I The game Awards 2022 continuano ad avere in serbo tante sorprese per i videogiocatori, tra cui la tanto ambita nomination per il miglior gioco dell'anno.