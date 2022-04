Stray: l'avventura felina di Annapurna classificata in Corea, uscita imminente?

Nel corso di marzo 2022 Annapurna ha parlato dell'uscita di Stray, confermandone il debutto su PC, PS5 e PS4 per quest'anno. Tuttavia la compagnia non ha fornito maggiori dettagli sul periodo di lancio tenendosi in verità piuttosto vaga. Ma qualcosa potrebbe iniziare a muoversi presto.

L'avventura felina di Annapurna Interactive è stata infatti da pochissimo classificata dalla principale rating board della Corea del Sud: il gioco sarà rivolto ad un pubblico dai 12 anni in su e contiene elementi di violenza moderata oltre a riferimenti ad alcool e droghe. La classificazione potrebbe significare che l'opera si stia avvicinando a grandi passi verso la sua uscita sul mercato e dovrebbero essere quindi scongiurati eventuali rinvii a fine anno o addirittura al 2023.

A parte i commenti di Annapurna dello scorso marzo sullo status dei lavori, erano da diversi mesi che un silenzio generale circondava Stray che ricordiamo ci metterà nei panni di un gatto all'interno di un mondo post-apocalittico dalle atmosfere cyberpunk e popolato da robot, con l'animale alla ricerca della sua famiglia. Il segnale arrivato dalla Corea del Sud potrebbe essere il preludio di importanti novità: non resta che attendere ulteriori dettagli da parte del publisher.

In atteso di aggiornamenti rispolverate il nostro speciale sui migliori videogiochi con protagonisti animali dove citiamo alcuni grandi classici del passato quali Ecco the Dolphin e Okami.