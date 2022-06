Stray:l'avventura felina esce a luglio su PC, PS4 e PS5, gratis su PS Plus Extra e Premium

Durante il PlayStation State of Play, Annapurna Interactive ha confermato i leak sull'uscita di Stray e annunciato ufficialmente la data di lancio della nuova, intrigante avventura felina a tinte sci-fi per PC, PS4 e PlayStation 5 destinata ad approdare al day one anche nel catalogo del Nuovo PlayStation Plus.

La sequenza ingame confezionata da Annapurna ci reimmerge nelle atmosfere di questo titolo che, lo ricordiamo, chiederà agli utenti di vivere un'epopea interattiva nei panni (o meglio, nella pelliccia) di un micio desideroso di fuggire da una città cibernetica per ritrovare la via di casa.

Nel corso dell'avventura potremo esplorare questo distopico microcosmo urbano e interagire con gli esseri cibernetici che lo popolano osservando il tutto con gli occhi di questa creaturina miagolante. Il viaggio da compiere insieme al micio protagonista di Stray non avverrà in solitaria: insieme al nostro alter-ego ci sarà infatti B12, un drone volante che aiuterà il gattino a districarsi tra i pericoli e i misteri di questa giungla urbana di acciaio e neon.

Il video dello State of Play fissa perciò la data di lancio ufficiale di Stray al prossimo 19 luglio su PC, PS4 e PlayStation 5. Il gioco, come sottolineato da Sony, entrerà subito a far parte del catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati al tier Extra o Premium del Nuovo PlayStation Plus.