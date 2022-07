Stray: una grande avventura vissuta attraverso gli occhi di un gatto

Le produzioni indie di Annapurna Interactive hanno da sempre uno zoccolo duro di estimatori, ma Stray è riuscito ad attirare l'attenzione del pubblico in maniera ancora più forte. Che si tratti delle sue atmosfere cyberpunk o per via del simpatico micio protagonista, il titolo firmato BlueTwelve Studios merita attenzione.

Come evidenziato nella nostra recensione di Stray, ed approfondito anche nella relativa videorecensione, il titolo prodotto da Annapurna si è dimostrato avvincente e capace di mantenere costante l'attenzione dei giocatori attraverso tutta la partita. Un'avventura sicuramente breve, che non terrà impegnati per chissà quante ore, ma che proprio per questa sua lineare natura "mordi e fuggi" riesce a convincere, grazie anche ad una direzione artistica di grande impatto ed una narrativa fatta di misteri e rivelazioni cruciali, che forse si perde giusto un poco verso il finale.

Ricordiamo che Stray è disponibile su PC, PlayStation 5 e PS4, ed è accessibile gratis subito dal day one dello scorso 19 luglio anche per tutti gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium. Se ancora non lo avete fatto, dategli una chance. E se nel frattempo Annapurna scherza sui sette sequel di Stray come le vite dei gatti, chissà se il successo dell'opera non possa effettivamente spingere verso la realizzazione di un secondo episodio della serie.