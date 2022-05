Stray Blade: l'action-RPG next-gen rinviato al 2023, nuovo video gameplay

Oltre ad aver annunciato Miasma Chronicles, il nuovo progetto degli autori di Mutan Year Zero, l'editore 505 Games ha sfruttato il suo showcase personale per tornare a parlare di Stray Blade, l'intrigante action-RPG fantasy in uscita su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

505 Games ha annunciato che Stray Blade non debutterà più entro quest'anno come inizialmente previsto, bensì nel corso del 2023. A indorare la cattiva notizia ci ha pensato il nuovo filmato di gameplay che vi abbiamo riportato in cima, e che ci permette di dare principalmente uno sguardo ad ambientazioni e combat system.

In Stray Blade giocheremo nei panni di Ferran, un antropologo diretto nella misteriosa valle perduta di Acrea per ricercare un'antica civiltà. Le cose prendono una brutta piega quando verrà innescato un incantesimo millenario che causerà una grande esplosione. Non sarà la fine, in quanto il nostro cavaliere verrà resuscitato nella non-vita e legato a queste terre, trovando un amico nella creatura magica Boji, un lupo Xhinnon. In sua compagnia viaggerà attraverso Acrea, combattendo i nemici cercando fare nuove scoperte e riportare l'equilibrio in questa terra.

Se siete curiosi di saperne di più sul ruolistico di stampo fantasy sviluppato dalla software house tedesca di Point Blank Games, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Stray Blade.