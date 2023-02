Stray Blade, annunciata la data d'uscita dell'Action GDR: ultima possibilità per la Beta!

I responsabili del publisher italiano 505 Games e gli sviluppatori dello studio tedesco Point Blank Games hanno approfittato della giornata di San Valentino per annunciare la data di lancio di Stray Blade, action GDR dal sapore fantasy che durante la nostra ultima prova ci ha ricordato molto da vicino Dark Souls.

L'appuntamento è dunque fissato al 20 aprile 2023, giorno in cui Stray Blade arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Game Store. Ad accompagnare l'annuncio della data di lancio c'è stato il breve trailer allegato in cima a questa notizia e un avvertimento da parte del team di sviluppo, che ci ha ricordato dell'imminente chiusura delle iscrizione alla Closed Beta di Stray Blade: se volete essere tra i primi a giocare al titolo, dovete compilare il form disponibile a questo indirizzo e sperare di rientrare nei criteri di selezione. I partecipanti al Beta Testing dovranno firmare un NDA (accordo di non divulgazione) e verranno menzionati nei titoli di coda del gioco.

Nel caso ve lo foste perso, Stray Blade è ambientato ad Acrea, una valle un tempo pacifica trasformata in un luogo di morte e conflitti. Il sistema di combattimento con armi da mischia è altamente reattivo ed è impreziosito da una serie di poteri acquisibili sconfiggendo gli dèi-sovrani che hanno portato la terra di Acrea alla rovina. Ad accompagnare il protagonista nel corso del viaggio c'è il lupo antropomorfo Boji, un artigiano (anch'esso dotato di un albero di talenti) che aumenta la propria esperienza trovando cimeli antichi.