Stray Blade in azione alla Gamescom 2021: arriva su PC, PS5 e Xbox Series X nel 2022

Si susseguono le comunicazioni condivise da Microsoft in occasione dell'Xbox Gamescom Showcase. Dopo l'annuncio di molti Indie in arrivo su Xbox Game Pass e la presentazione di un nuovo trailer di Age of Empires IV, è ora tempo di un altro annuncio.

Dallo show vercedrociato giunge infatti un secondo reveal di Stray Blade, nuovo Action RPG sviluppato dal team di Point Blank ed edito dall'italiana 505 Games. Già mostratosi brevemente in occasione della Gamescom 2019, la nuova IP videoludica torna ora in azione con un trailer inedito, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Protagonista di Stray Blade è un avventuriero determinato a scoprire cosa si cela dietro le leggende che narrano della perduta Valle di Acrea. Luogo dominato dalla natura selvaggia e da una misteriosa fonte di potere, l'area si cela tra rovine di una civiltà scomparsa e scenari lussureggianti. Accompagnato dal fedele lupo Boji, il giocatore arriverà alla meta, ma a costo della vita. Inaspettatamente, però, la valle lo riconsegna al regno dei vivi: per quale ragione dovrà ora tornare a combattere?

Al momento, Stray Blade non ha una precisa data di uscita, ma il trailer ha confermato che il gioco diverrà disponibile nel corso del prossimo anno. Tra le piattaforme di lancio, troviamo PC (via Epic Games Store e Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.