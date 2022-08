Stray Blade: il soulslike al centro del nuovo trailer della Gamescom 2022

Uno dei tantissimi giochi che sono stati mostrati al Future Games Show della Gamescom 2022 è Stray Blade, il soulslike di Point Blank Games in cui si alternano momenti d'azione ad altri dedicati al crafting.

Oltre ad affrontare i nemici come in un action RPG dalle meccaniche simili a quelle di un prodotto FromSoftware, il protagonista e il suo fedele alleato Boji possono andare alla ricerca di materiali e progetti per la forgiatura di nuovi strumenti di morte. Oltre a poter creare le armi, il progatonista può anche potenziarle tramite il loro utilizzo e, una volta raggiunto il massimo potere, è possibile attivare una serie di potenziamenti attraverso una sorta di albero delle abilità esclusivo dell'arma. Non manca inoltre un'attenzione all'estetica, con l'opportunità di modificare il colore dei vari pezzi dell'equipaggiamento tramite un'apposita schermata. La sequenza finale del filmato lascia inoltre intuire che nel corso dell'avventura saranno disponibili anche luoghi speciali nei quali fabbricare armi ancora più forti, magari utili per affrontare i nemici più pericolosi.

Prima di lasciarvi al trailer del gioco, vi ricordiamo che Stray Blade è stato rinviato di recente e arriverà nel corso del prossimo anno solo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.