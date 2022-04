Stray classificato anche in Australia: la data di uscita si avvicina con grazia felina

Dopo le segnalazioni relative alla recente classificazione di Stray in Corea del Sud, un nuovo e interessante avvistamento coinvolge l'attesa avventura felina a marchio Annapurna Interactive.

Il promettente titolo Indie è infatti stato ora incluso anche nel database online dell'ente di classificazione australiano. Notoriamente molto selettivo, l'organismo governativo dell'Australia ha provveduto a rendere accessibile al pubblico una scheda dedicata a Stray. Pubblicata in data 22 aprile 2022, quest'ultima assegna all'avventura sviluppata da BlueTwelve il rating "PG", sigla per "Parental Guidance". A causa della presenza di elementi di "moderata violenza sci-fi", l'ente australiano ha ritenuto Stray adatto ad una fruizione autonoma per i giocatori a partire dai 15 anni d'età, mentre al di sotto di questa soglia si suggerisce la supervisione di un adulto.

Nel corso della primavera di quest'anno, il team di Annapurna Interactive ha confermato che Stray arriverà nel 2022, ma al momento non è ancora stata indicata una data di lancio precisa per il debutto del gioco. Tuttavia, le recenti inclusioni di Stray nei database di diversi organi di classificazione sembrano suggerire che il Day One potrebbe non essere troppo lontano. La classificazione infatti, lo ricordiamo, rappresenta uno degli ultimi step all'interno del processo di pubblicazione di un nuovo videogioco sul mercato internazionale.