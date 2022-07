Stray: come se la cava il micio su PC e PS5? L'analisi tecnica di Digital Foundry

Come ormai prassi, Digital Foundry torna alla carica con una nuova, approfondita analisi tecnica dei giochi più caldi del momento. Questa volta a passare sotto le lenti della nota redazione è Stray, l'avventura felina di Annapurna Interactive che sta ottenendo svariati consensi tra PC e PlayStation dallo scorso 19 luglio.

La testata fa dunque un'analisi comparativa delle varie versioni in commercio relative all'opera sviluppata da BlueTwelve Studio, analizzando anche l'edizione old-gen Sony. Su PS4 e PS4 Pro il gioco viaggia a 1920x1080p nativi e 30fps, mentre la versione PlayStation 5 tocca i 4K nativi e 60fps stabili: un incremento notevole su next-gen, dunque, sebbene a parte risoluzione e frame-rate le due versioni non hanno grosse differenze tecniche.

La versione PS5 è inoltre molto vicina a quella PC in termini di prestazioni e qualità delle textures, con quest'ultima che si presenta migliore in termini di effettistica e resa delle ombre. L'edizione PC ha tuttavia un evidente problema di stuttering che impedisce al gioco di raggiungere la sua forma tecnica migliore. La testa sottolinea che il fenomeno di stuttering su PC tende ad affliggere diversi giochi realizzati in Unreal Engine 4, Stray compreso, non riuscendo a rendere correttamente su schermo gli shader.

Per Digital Foundry, dunque, allo stato attuale l'edizione PS5 è la migliore disponibile, tuttavia i problemi tecnici di Stray su PC sono già noti agli autori, che hanno promesso l'arrivo di una patch correttiva a breve. Il tutto senza dimenticare che nuove opzioni grafiche e supporto al DualSense su PC per Stray sono già nei piani di Annapurna, pronta a perfezionare sempre di più la sua ultima produzione.