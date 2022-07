Come finisce Stray? L'epilogo dell'avventura felina di Annapurna

Stray ha avuto particolare risonanza per la sua originalità nel farci vestire i panni di un grazioso felino. Il gioco sviluppato da BlueTwelve Studio racconta però anche una storia decisamente intrigante, legata ad una città abitata da androidi e infestata da pericolose creature: ma come finisce Stray?

Nel finale di Stray le porte della città sotterranea si aprono, spalancandosi così verso l'Oltre, ovvero il mondo al di fuori dell'immenso bunker in cui vivono ormai solo androidi senzienti. L'apertura avviene grazie al nostro randagio e all'essenziale aiuto di B-12, il drone compagno di viaggio che si sacrifica intromettendosi nei sistemi di sicurezza che impedivano a chiunque di uscire ed entrare nell'immensa metropoli.

Questo significa, inoltre, che anche tutti gli abitanti robot del complesso cittadino potranno finalmente vedere la luce del sole, che uccide tutti gli Zurk della città così come era nei piani di Momo, Doc, Clementine e di tutti coloro alla ricerca di una via di fuga. L'epilogo di Stray (ecco a tal proposito la recensione di Stray) mostra infine il destino del nostro felino, finalmente libero di tornare nell'Oltre. Il gioco non ci racconta se e come il gatto si sia ricongiunto al gruppo da cui si separa all'inizio della storia, ma possiamo essere ragionevolmente sicuri che tutto si andato per il meglio.

