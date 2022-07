Stray come Heavy Rain: il micio dell'avventura cyberpunk urla 'Jason!' grazie ai modder

Grazie alla scena dei modder, il fenomeno videoludico del momento incontra uno dei meme più iconici: lo sviluppatore amatoriale conosciuto come Gibrietas ha infatti sostituito il miagolio emesso dal sempre più celebre gatto di Stray con l'urlo 'Jason' del personaggio di Heavy Rain.

Per dare vita a questo insolito crossover, il modder ha semplicemente sostituito le stringe di codice del miagolio emesso dal gattino di Stray con la voce rotta dall'emozione di Ethan Mars, uno dei protagonisti di Heavy Rain, mentre si fa largo tra la folla di un centro commerciale per andare alla ricerca di suo figlio.

La toccante scena dell'avventura grafica di Quantic Dream si trasformò in un vero e proprio tormentone sui social per via dei numerosi meme che interessarono Ethan e le sue urla per rintracciare il figlio Jason.

Come mostrato dallo stesso autore di questo progetto con il video gameplay pubblicato su YouTube, la mod si limita a modificare il verso del gattino di Stray sostituendone il miagolio emesso cliccando l'apposito tasto con l'ormai iconico urlo di Ethan nelle sue varie intonazioni, producendo un effetto davvero insolito che, ne siamo certi, darà vita a ulteriori meme e clip. Qualora foste interessati, in calce alla notizia vi lasciamo il link alla pagina di NexusMods dalla quale è possibile scaricare gratuitamente questa bizzarra espansione fan made.

Per un ulteriore approfondimento sulla nuova avventura cyberpunk di BlueTwelve e Annapurna, vi consigliamo invece di dare un'occhiata a questo nostro video speciale sui veri gattini protagonisti di Stray, ossia i mici degli sviluppatori.