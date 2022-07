Stray sarà compatibile con Steam Deck? Arriva la risposta di Annapurna

Quella sulla compatibilità con Steam Deck è ormai una domanda inevitabile per tutti quei giochi che si apprestano ad arrivare anche su PC. A tal proposito, i fan hanno chiesto delucidazioni in merito alla possibilità di giocare Stray sulla console portatile di Valve e la risposta è arriva con grande celerità.

Annapurna Interactive ha infatti confermato ufficialmente tramite un post sui social che Stray sarà perfettamente giocabile su Steam Deck e, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, la pagina del gioco sul client Valve è stata aggiornata per accogliere il 'bollino' che attesta la compatibilità di un titolo con il dispositivo portatile. Purtroppo non sono stati specificati i dettagli su quali saranno le prestazioni del prodotto su Steam Deck, ma il fatto che sia stata dichiarata la sua piena compatibilità lascia ben sperare in tal senso.

In ogni caso ne sapremo molto di più il prossimo 19 luglio 2022, giorno in cui l'ultima fatica di Annapurna Interactive approderà in esclusiva su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Sappiate inoltre che il gioco potrà essere scaricato ed avviato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.

Sapevate che Stray è il nuovo Gioco più Desiderato su Steam?