Stray contiene due easter egg dedicati a Skyrim: li avete individuati?

Sembra che gli sviluppatori di BlueTwelve Studio siano dei grandi appassionati di Skyrim, come testimoniano i due easter egg dedicati all'intramontabile RPG di Bethesda presenti all'interno di Stray, la sorprendente avventura felina di Annapurna Interactive.

Esplorando il peculiare mondo cyberpunk di Stray, alcuni utenti reddit si sono imbattuti in alcune linee di dialogo che chiaramente fanno riferimento a The Elder Scrolls V Skyrim. In primis è stato "meatomato" a scoprire che parlando in una determinata situazione con il robot Jenkins, questo ci dirà: "Alcuni potrebbero chiamare questa spazzatura. Io li chiamo tesori". Se siete fan di Skyrim, avete riconosciuto immediatamente il cenno a Belethor del Belethor's General Goods.

Lo stesso utente ha fatto una seconda scoperta, dopo aver parlato con Sojiro, personaggio che può essere trovato seduto alla finestra di un'attività locale a Midtown. Quando il piccolo gatto soriano incontra Sojiro, il robot dice: "Possedevo un bar. Era il posto più accogliente di tutti. Fino a quando non mi sono beccato un cacciavite nel ginocchio, e ora è chiuso", un evidente riferimento al meme della freccia nel ginocchio originario di Skyrim.

Se non l'aveste già fatto, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Stray, ora disponibile su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.