Stray continua a dominare su Steam, Digimon Survive in Top 10

La classifica dei giochi più venduti su Steam durante la scorsa settimana non riserva particolari sorprese, Stray è ancora il gioco più venduto sulla piattaforma di Valve, seguito da F1 22 di Codemasters e da Hades.

Al quarto posto troviamo NBA 2K23 (in uscita l'8 settembre) e Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, debutto in Top 10 per Digimon Survive di Bandai Namco che occupa la quinta posizione della classifica con a seguire l'immortale Grand Theft Auto V Premium Edition e Hunt Showdown. Chiude la Top 10 The Binding of Isaac Rebirth Complete Bundle, versione definitiva del celebre gioco indie.

Da segnalare i preordini di Marvel's Spider-Man Remastered in dodicesima posizione, con l'uscita del gioco prevista per il 12 agosto, l'avventura dell'Uomo Ragno è certamente destinata a guadagnare numerose posizioni nelle prossime settimane.

Lo sapevate? Steam ha aggiunto il supporto ai retro controller Nintendo tra cui i joypad di NES, SNES e N64, gli stessi utilizzati su Nintendo Switch e in vendita su Nintendo Store Online. Valve ha anche annunciato il ritorno dello Steam Next Fest a ottobre 2022, dal 3 al 10 ottobre il marketplace della casa di Half-Life ospiterà dunque un nuovo mega eventi con demo, nuovi giochi e sorprese per tutti i giocatori su PC.