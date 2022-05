Stray: il database Playstation svela per errore la data d'uscita?

Nonostante le poche informazioni degli ultimi mesi, l'uscita di Stray è fissata per l'estate 2022 sia su PC che su PS5 e PS4. L'avventura felina di Annapurna Interactive potrebbe essere sempre più vicina all'esordio sul mercato, ma quando esattamente?

Stando a quanto scoperto dalla pagina Twitter PlayStation Game Size, all'interno del database PlayStation è stata infatti fissata l'uscita di Stray a martedì 19 luglio 2022, data che rispetterebbe a pieno la precedente conferma della finestra di lancio estiva. Va tuttavia specificato che nessun annuncio ufficiale in merito è stato diffuso da Annapurna o da Sony, pertanto l'informazione va presa con le pinze; lo stesso PlayStation Game Size specifica infatti che il giorno emerso nel database potrebbe essere un semplice placeholder e non una release definitiva.

Che sia ufficiale o meno, in ogni caso si tratterebbe di una data verosimile con quanto già riferito in precedenza da Sony, senza dimenticare che lo scorso aprile Stray è stato classificato in Australia, oltre che in Corea del Sud, segno che l'uscita del gioco non dovrebbe essere ormai così lontana.

Non resta dunque che attendere dichiarazioni vere e proprie da parte dei diretti interessati, per la gioia degli utenti che non vedono l'ora di perdersi in un mondo post-apocalittico dominato da robot, vestendo i panni di un gatto.