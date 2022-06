Stray debutta su PS5 anche in edizione fisica: copie retail anche in Europa

A breve distanza dalla trasmissione del ritmato PlayStation State of Play estivo, abbiamo avuto l'opportunità di raccontarvi sulle pagine di Everyeye la nostra prima esperienza con il titolo in una ricca anteprima di Stray, a cura di Giuseppe Carrabba.

Sin dall'annuncio, l'avventura cyber-felina di Annapurna Interactive si è conquistata la simpatia di una larga fetta di pubblico, per un'accoglienza positiva che trova ora conferma in un gradito annuncio. Il tea di iam8bit ha infatti confermato che provvederà a realizzare una versione retail di Stray. Quest'ultima, tuttavia, sarà limitata alla sola versione PlayStation 5 del gioco, destinato ad approdare sull'hardware next-gen di Sony, ma anche su PlayStation 4 e PC.

Direttamente in calce a questa news, potete visionare una prima immagine di anteprima di quella che sarà la copertina dell'edizione fisica, che includerà al suo interno anche sei speciali cartoline a colori. Al momento, non si hanno dettagli in merito al prezzo o alla data di apertura dei preordini, ma iam8bit promette presto ulteriori informazioni. Se non altro, i videogiocatori possono già festeggiare la conferma che l'edizione retail di Stray troverà diffusione anche in territorio europeo.



Ricordiamo che il titolo uscirà nel corso del mese di luglio 2022, con Stray gratis per gli abbonati PS Plus Extra e Premium.