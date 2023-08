Stray disponibile su Xbox Series X|S e One: il gatto Annapurna festeggia con uno sconto

Dopo l'acclamato esordio della cyber-avventura felina su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, è infine giunto il momento di dare il benvenuto anche alla versione per console Xbox di Stray.

Il titolo firmato BlueTwelve Studios e edito da Annapurna Interactive è infatti ora disponibile sui lidi di Xbox One e Xbox Series X|S. Per festeggiare questo nuovo debutto del simpatico micio arancione, il publisher ha deciso di proporre al pubblico verdecrociato una interessante offerta.

Nel momento in cui scriviamo, Stray è infatti scontato del 20% su Xbox Store. I giocatori curiosi di provare con mano quest'avventura dalle atmosfere cyberpunk possono dunque approfittare della riduzione di prezzo, che porta il costo del gioco da 29,99 euro a 23,99 euro. La promozione resterà attiva per un periodo di tempo limitato: consigliamo dunque ai videogiocatori interessati di non attendere troppo a lungo per approfittarne.

Di seguito vi riportiamo il link alla pagina Xbox Store dedicata all'Indie di Annapurna Interactive:

Tramutatosi rapidamente in un vero e proprio fenomeno videoludico nel corso del 2022, il titolo di BlueTwelve Studios raggiunge ora anche l'ecosistema Microsoft. Al momento, tuttavia, non vi sono indicazioni in merito a un possibile esordio di Stray su Nintendo Switch o nel catalogo di Xbox Game Pass.

