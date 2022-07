Stray: l'edizione fisica per PlayStation 5 ha una data d'uscita

L'avventura felina di Annapurna Interactive è ormai dietro l'angolo: Stray esce il 19 luglio 2022 su PC e su console PlayStation, e sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonamenti ai servizi Premium ed Extra del PlayStation Plus. Ma arrivano novità anche per la versione retail.

Era già stato confermato in precedenza che Stray sarebbe arrivato su PS5 in edizione fisica, adesso Annapurna Interactive, iam8bit e Skybound Games rivelano che la suddetta edizione sarà disponibile a partire dal 20 settembre 2022. Ma non è ancora finita, dato che verrà prodotta anche un'edizione fisica esclusiva di iam8bit già in prenotazione sul sito ufficiale della compagnia, non solo su PS5 ma anche per PlayStation 4. Questa specifica produzione includerà un poster 14,4 x 24 raffigurante la prima immagine teaser diffusa del gioco, sei art card, oltre a una patch in ciniglia pelosa del gioco raffigurante un muso di gatto. il tutto, infine, confezionato in una custodia nera opaca.

E ancora, verrà anche realizzata un vinile con la colonna sonora di Stray composta da Yann Van Der Cruyssen. Per queste edizioni speciali, tuttavia, ci sarà da aspettare un po' di più rispetto all'edizione standard in arrivo su PS5 il 20 settembre: la copia retail esclusiva di iam8bit arriverà durante il quarto trimestre del 2022, mentre il vinile sarà distribuito a partire dai primi mesi del 2023.

Per chi invece è interessato alla versione digitale, appuntamento per il 19 luglio con il felino di Annapurna.