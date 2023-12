Stray: l'edizione fisica per PS5 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

Stray è un gioco dove vestiremo in tutto e per tutto i panni di un gatto randagio che si è perso, lontano da tutti e tutto quello che conosceva, il gioco è ambientato in una cyber città in pieno degrado, tra l'oscurità illuminata dai neon della città, alla scoperta di un antico mistero per sfuggire ai pericoli che incontrerà lungo il percorso.

L'edizione fisica del gioco è uscita per PS5 il 20 settembre 2022 ed è scontata, in offerta a 19.99 euro con lo sconto del 50% dal prezzo di listino di 40 euro. Clicca qui per acquistare l'edizione fisica scontata per PS5 con all'interno 6 Art-Cards a colori.

L'edizione fisica per PS4 è uscita l'8 novembre 2022 ed al momento è acquistabile a 29,99 euro, visualizzabile a questo link.

Nei panni di un astuto felino, ci aggireremo in aree molto diverse tra loro, difendendoci da minacce inattese risolvendo misteri ed enigmi ambientali, in un ambiente ostile e colmo di pericoli e nemici, abitato da strani androidi. Vivremo l'avventura con gli occhi di un felino interagendo con l'ambiente proprio come un vero gatto, muovendoci da un punto all'altro con agilità e furtività. Lungo il nostro percorso faremo amicizia con un particolare droide di nome B-12 e con lui interagiremo per trovare la via d'uscita.