Stray è esclusiva PlayStation oppure no, esce anche su Xbox?

Sin dalla sua originale presentazione, Stray ha attirato l'attenzione per la sua particolare tematica e l'inconsueto protagonista, un gatto randagio che viaggia attraverso un mondo post-apocalittico popolato da robot. L'uscita è fissata per il 19 luglio 2022, con i giocatori già pronti a godersi l'avventura felina di Annapurna Interactive.

Inoltre Stray sarà gratis su PlayStation Plus Premium ed Extra, giocabile da tutti gli abbonati sia su PlayStation 5 che su PS4. Ma dunque Stray è esclusiva PlayStation oppure no? Arriverà anche su Xbox Series X/S e Xbox One? Ebbene no, l'avventura sviluppata da BlueTwelve Studios non farà il suo esordio sulle piattaforme di casa Microsoft e per il momento tutto tace su possibili versioni Xbox, che dunque potrebbero non vedere mai la luce.

Ciò detto, Stray non è comunque un'esclusiva PlayStation in senso assoluto, in quanto a partire dal 19 luglio sarà disponibile anche su PC. Chi gioca su console, comunque, potrà avere accesso all'opera soltanto possedendo una qualunque delle console PlayStation attualmente in commercio. A tal proposito ricordiamo anche che il titolo avrà al lancio un peso di 7,514GB su PS5, mentre sulla piattaforma old-gen di Sony saranno richiesti 13,352GB liberi.

Infine, ecco a grandi linee quanto dura Stray in totale, per quella che si prospetta una partita non particolarmente lunga, ma non per questo avara di sorprese.