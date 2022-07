Stray si evolve: opzioni grafiche e supporto per il DualSense su PC nei piani post-lancio

In uno scambio di battute avvenuto di recente sul canale Discord ufficiale di BlueTwelve, gli sviluppatori di Stray, l'avventura cyberpunk col micio, hanno fornito degli importanti aggiornamenti sui piani che coinvolgeranno il supporto post-lancio del nuovo titolo edito da Annapurna Interactive.

Interpellati dalla community sul tema, i rappresentanti della software house indie hanno confermato agli appassionati dell'ultima avventura futuristica di Annapurna che la versione day one di Stray su PC si limita a supportare il DualSense nelle sue funzionalità più "canoniche", senza cioè comprendere delle personalizzazioni o modalità specifiche che diano accesso, ad esempio, al feedback aptico, ai sensori, all'altoparlante integrato o ai trigger adattivi.

Come sottolineato dagli stessi ragazzi di BlueTwelve, però, col tempo gli sviluppatori estenderanno il supporto al DualSense per dare modo all'utenza PC di accedere a molte delle funzionalità fruibili su PlayStation 5 tramite il controller di ultima generazione progettato da Sony. Nella discussione intavolata da BlueTwelve con la community sono emerse anche le lamentele dei giocatori per le poche opzioni grafiche accessibili; in questo caso, gli sviluppatori non hanno fornito dei chiarimenti sugli interventi previsti ma hanno preferito ribadire il loro impegno nel miglioramento costante del gioco attraverso il supporto post-lancio che interesserà, da qui in avanti, tutte le versioni dell'avventura cyberpunk appena approdata su PC, PS5 e PS5. Staremo a vedere.

In attesa di ulteriori precisazioni da parte di BlueTwelve, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere la recensione di Stray, una vita da gatti in un mondo cyberpunk.