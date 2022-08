Stray e F1 22 sono stati i giochi più scaricati su PS5 e PS4 a luglio

Con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha rivelato i giochi più scaricati durante il mese di luglio sul PlayStation Store. A dominare la scena negli Stati Uniti d'America e in Europa sono stati rispettivamente Stray e F1 22, sia nella versioni PS5 che PS4.

Stray, la piccola gemma di Annapurna, riesce quindi ad imporsi in prima posizione negli USA mentre Codemsters porta in trionfo F1 22 in Europa. Tra i giochi che continuano a frequentare sistematicamente le prime posizioni in classifica troviamo i sempiterni GTA V, Minecraft, e NBA 2K22. Di seguito vi riportiamo le top 10 in versione integrale.

Top 10 USA - PS5

Stray Grand Theft Auto V NBA 2K23 F1 22 The Quarry Star Wars Jedi: Fallen Order MLB The Show 22 Elden Ring Among Us Call of Duty: Vanguard

Top 10 Europa - PS5

F1 22 Stray Grand Theft Auto V Star Wars Jedi: Fallen Order NBA 2K23 Among Us The Quarry FIFA 22 Far Cry 6 LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

La classifica PlayStation VR, sia statunitense che europea, continua ad vedere Beat Saber in prima posizione, immediatamente seguito da Job Simulator e Swordsman VR che chiudono il podio rispettivamente in seconda e terza posizione. Per consultare la classifica integrale, insieme a quella relativa a PlayStation 4, vi rimandiamo a questo indirizzo.