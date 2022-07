Stray, il felino che ha 'doppiato' il protagonista si chiama Lala ed è simpaticissimo

Se molti di voi erano curiosi di conoscere le fattezze del felino che ha prestato il proprio meow al gattino di Stray, beh siete stati accontentati. Conosciamo insieme Lala.

Il gattino è stato mostrato online con una foto sul profilo dell'utente Jankenpop, un post che ha fatto in breve il giro del web con più di 27.00 retweet e 154.000 mi piace. In molti, oltre ad aver espresso il proprio gradimento tramite un like, hanno condiviso commenti meme del tipo "Troy Baker gli fa un baffo", dimostrando tutta la simpatia per questo tenero esserino. Potete trovare la foto incriminata in calce alla notizia.

Stray, uscito il 19 luglio su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC, è riuscito in poco tempo a raggiungere un discreto successo, accompagnato dalla classica carrellata di mod di personalizzazione che vediamo spesso sul web. Tra le aggiunte più interessanti c'è sicuramente la possibilità di inserire il proprio gatto all'interno di Stray, un'operazione possibile grazie ad alcuni utenti che sviluppano anche mod su richiesta.

Se invece vi interessa avere un punto di vista più "felino", allora non dovete farvi scappare la mod di Stray con visuale in prima persona, un ottimo modo per esplorare il mondo da un'altra prospettiva. O ancora, se siete davvero amici di queste creaturine a quattro zampe, abbiamo scritto per voi un approfondimento sui veri gatti degli sviluppatori di Stray.