Stray, i gatti diventano due: una mod aggiunge il multiplayer su PC

Dato il grande successo che l'avventura felina di Annapurna Interactive ha finora riscosso su PC (con Stray che ha superato la media di God of War su Steam), i modder non potevano esimersi dall'arricchire ancora di più l'apprezzata opera con creazioni ad-hoc volte ad offrire approcci ludici inediti.

Se da un lato c'è chi ha realizzato una mod in prima persona per Stray, un altro creatore vuole spingersi ancora oltre e rendere il gioco sviluppato da BlueTwelve Studios un'esperienza multiplayer con tanto di split-screen e due gatti protagonisti. Realizzata da KangieDanie e già disponibile su Nexus Mods, lo Split Screen è attualmente nelle prime fasi di lavorazione e, dunque, ancora da perfezionare dati gli ampi margini di miglioramento.

In ogni caso, è possibile provare la creazione amatoriale ed avere così un assaggio di Stray in multiplayer che permette così a due giocatori di poter vivere assieme l'avventura dalle atmosfere cyberpunk utilizzando la stessa keyboard oppure tramite due controller distinti. Ci sono ancora dei bug da risolvere, come l'HUD visibile solo al giocatore uno oppure eventuali crash passando da un livello all'altro, ma in attesa delle migliori i risultati sono incoraggianti.

Ma le creazioni dei fan non sono certo finite: una mod fa incontrare Stray ed Heavy Rain, con il micio protagonista della storia che, anziché miagolare, urla "Jason!" proprio come accade in una scena chiave del titolo firmato Quantic Dream.