Stray: gatti alla riscossa nell'avventura felina in arrivo su PC, PS4 e PS5

Similarmente a quanto avvenuto con le immagini e i dettagli su Returnal, l'ampliamento della sezione di PlayStation.com sui giochi nextgen in arrivo su PS5 ci permette di scoprire nuovi dettagli su Stray, l'interessante "avventura felina" intravista all'evento The Future of Gaming del giugno scorso.

La scheda esplicativa che arricchisce la pagina del sito PlayStation dedicata a Stray ci descrive con dovizia di particolari le attività che avremo modo di svolgere calandoci nei panni (o meglio, nella pelliccia) di un gatto randagio.

Il nostro intrepido alter-ego dovrà risolvere un antico mistero per "fuggire da una città cibernetica ormai dimenticata e trovare la strada di casa". Per concretizzare questa visione, gli autori di BlueTwelve e gli editori di Annapurna Interactive ci proietteranno in una dimensione cyberpunk per farcela osservare con gli occhi di questo gatto e permetterci di interagire con l'ambiente in modi "giocosi".

Nel corso dell'avventura potremo esplorare liberamente la città e risolverne i misteri per "sgattaiolare" tra vicoli agitati da droidi e altre creature pericolose. Il nostro micio avrà poi l'opportunità di stringere amicizia con B12, un drone volante che lo aiuterà a ricavarsi una via di fuga da questa bizzarra giungla urbana di acciaio e neon. L'epopea dell'eroe miagolante di Stray partirà nel 2021 su PC e in esclusiva console su PlayStation 4 e PS5. Sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su Stray e i gatti del futuro di PS5.