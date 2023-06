Stray Gods The Roleplaying Musical: l'insolito RPG al centro di un video del Tribeca Games

Tra i pochi titoli mostrati nel corso del Tribeca Games Spotlight troviamo anche Stray Gods The Roleplaying Musical, un prodotto molto particolare che tenta di proporre un'esperienza di gioco quanto più simile possibile ad un musical.

Il gioco in questione è un'avventura con elementi ruolistici ambientata in un mondo moderno all'interno del quale le divinità greche sono reali e vivono in segretezza fra i comuni mortali. L'equilibrio creatosi tra le due parti verrà però a spezzarsi in concomitanza con la morte dell'ultima musa, crimine intorno al quale ruoterà l'intreccio narrativo. Tutte le scene di gioco, composte da disegni realizzati a mano dagli artisti del team di sviluppo, permettono al giocatore di compiere scelte che condurranno ad uno dei possibili finali. Il racconto vanta inoltre un cast di tutto rispetto, visto che tra gli attori/doppiatori che hanno partecipato troviamo anche Janina Gavankar, Laura Bailey e Troy Baker.

Per quello che riguarda la data d'uscita, il titolo in sviluppo presso Summerfall Studios verrà pubblicato da Humble Games in esclusiva su PC il prossimo 3 agosto 2023.

Prima di lasciarvi al video mostrato all'evento estivo