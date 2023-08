Stray Gods The Roleplaying Musical, ci siamo: ecco il trailer per celebrare l'uscita

Stray gods the Roleplaying Musical è stato al centro di un video del Tribeca Games tenutosi nel mese di giugno 2023. L'avventura story-driven con forti elementi ruolistici è finalmente arrivata sul mercato videoludico, dopo che i ragazzi di Summerfall Studios e Humble Games hanno mostrato il potenziale di questo nuovo viaggio digitale.

Stray Gods The Roleplaying Musical è arrivato in grande stile, nel corso della giornata di oggi 10 agosto 2023, su PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. "Stray Gods The Roleplaying Musical è un'avventura ricca di storia, sviluppata da Summerfall Studios", recita la descrizione del launch trailer pubblicato nelle ultime ore. "I giocatori impersonano Grace in un mondo in cui le divinità greche vivono nascoste tra noi. Usate il potere della persuasione musicale per attirare nemici, nemici e amanti", andando così alla ricerca della verità dietro la morte dell'Ultima Musa.

Stray Gods The Roleplaying Musical è disponibile su tutte le piattaforme e, come dimostrato dalle ultime recensioni rilasciate dall'utenza di Steam, il prodotto ha una valutazione nel complesso positiva. Il viaggio di Summerfall Studios nel mondo videoludico è partito con un gran ritmo e non vediamo l'ora di scoprire tutto ciò che di bello questa storia ha da offrire. Siete interessati a vivere questa nuova avventura vestendo i panni di Grace grazie all'atteso Stray Gods The Roleplaying Musical?