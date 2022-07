Stray per PC e PlayStation: guida a tutti i codici di porte e casseforti

Durante la vostra avventura attraverso il mondo di Stray, vi capiterà di trovarvi davanti ad alcune porte e casseforti che possono essere aperte solamente inserendo una combinazione univoca di quattro cifre. Gli indizi per trovare i codici sono spesso nei paraggi, ma se volete risparmiare tempo o non riuscite a trovarli siete nel posto giusto.

In totale, all’interno dell'avventura felina prodotta da Annapurna Interactive esistono due casseforti e due porte da aprire, per un totale dunque di quattro diverse combinazioni segrete da scovare. Le casseforti contengono oggetti collezionabili utili per completare il gioco al 100% e, su console PlayStation, ottenere l'ambito Trofeo di Platino. Aprire le porte, invece risulta necessario per poter andare avanti con l’avventura principale.

Ecco dunque di seguito tutti i numeri associati alla relativa porta o cassaforte elencati in ordine cronologico, oltre ad un’indicazione più precisa sui capitoli della storia in cui potranno essere trovati.

Tutti i codici di Stray

Capitolo 3 - codice Porta: 3748

Capitolo 4 - codice Cassaforte: 1283

Capitolo 6 - codice Porta: 2511

Capitolo 10 - codice Cassaforte: 8542

Se volete saperne di più sul gioco vi raccomandiamo di non perdervi la nostra recensione di Stray e scoprire così le qualità del nuovo indie per PC, PS5 e PS4. Ecco inoltre quanto dura Stray, sia calcolando la sola trama principale, sia per chi vuole trovare tutti i collezionabili.