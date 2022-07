Stray: guida a tutti i collezionabili del gioco, dai ricordi agli spartiti musicali

Come segnalato nella nostra recensione di Stray, durante l’avventura felina sviluppata da BlueTwelve Studio è possibile incappare in collezionabili di vario tipo: superfici da graffiare, ricordi, spartiti musicali, spille, taccuini e altro ancora. Procedendo di capitolo in capitolo, questa guida vi aiuterà a individuarli tutti quanti.

Capitolo 1 – Dentro le mura

Primo graffio

L’unico elemento degno di nota durante il tutorial è rappresentato da un albero che è possibile graffiare, utile per ottenere il trofeo/l’achievement che prevede vi facciate le unghie in ogni capitolo. Il tronco si trova in uno spiazzo nell’area ricca di vegetazione, subito dopo i primi salti obbligatori.

Capitolo 2 – La Città Morta

Secondo graffio

Dopo esservi aperti un passaggio facendo cadere un secchio di vernice blu, vi ritroverete in una stanza con un letto a castello. Lì dentro vi aspettano un paio di tappeti. Graffiarne uno sarà sufficiente per il già citato obiettivo chiamato Territoriale.

Capitolo 3 – L’appartamento

Terzo graffio

Non appena avrete raggiunto l’appartamento che dà il nome al capitolo, entrate nella stanza alla vostra destra e approfittate del tappeto che si trova a terra.

Ricordo “Oltre” di B-12

La raccolta di questo ricordo avverrà automaticamente, pertanto limitatevi a procedere fino a raggiungere una carrucola attivabile entrando in un secchio di metallo.

Capitolo 4 – I Bassifondi

Quarto graffio

Troverete un nuovo tappeto da graffiare immediatamente dopo aver parlato col primo androide (Guardiano), all'interno di un piccolo garage lì vicino.

Prima bevanda energizzante 2K

Per ottenere questa bibita in lattina vi basterà interagire con il distributore automatico di fronte a Morusque, il robot musicista seduto davanti a una saracinesca. Nel caso abbiate difficoltà a trovarlo, scendete gli scalini alla destra di Guardiano.

Spartito musicale “Illeggibile”

Superate Morusque e svoltate a sinistra per trovare una cassaforte in cima a un ammasso di spazzatura. Il codice utile ad aprirla (che per comodità vi segnaliamo essere 1283) può essere ottenuto esplorando il Bar.

Seconda bevanda energizzante 2K

Partendo dalla bottega di Nonna (potete trovarla facilmente grazie ai cartelli di fronte a Guardiano), imboccate il vicolo a destra e salite sulle casse di legno per raggiungere il balcone sopra di voi. Lì vi attende un distributore automatico pronto a ricompensarvi.

Terza bevanda energizzante 2K

Dando le spalle alle casse di legno su cui siete appena saliti, seguite il vicolo alla vostra destra. Appena possibile, svoltate nuovamente a destra e superate la scalinata. Il terzo distributore vi aspetterà poco più avanti.

Ricordo “RIP umani <3” di B-12

Non potete perderlo. Questo ricordo, segnalato da un particolare effetto particellare verde, è impresso sulla parete a fianco del terzo distributore di cui abbiamo già parlato.

Spartito musicale “Senza titolo”

Tornate alla bottega di Nonna e, dandole le spalle, spostatevi in direzione dei due robot avvolti da coperte. Lì vicino noterete una porta marrone. Graffiatela per far sì che vi venga aperta. Una volta dentro alla casa di Elliot, troverete lo spartito sul grande dipinto di fronte a voi.

Ricordo botanico di B-12

Sempre in casa di Elliot, ma al piano di sopra.

Ricordo culinario di B-12

Lasciate la casa di Elliot direttamente dal primo piano, interagendo con l’unica tenda blu diversa dalle altre. Una volta scesi troverete la porta del bar alla vostra destra. Entrateci e procedete verso la rampa di scale, per poi analizzare il primo tavolo di fronte a voi.

Spartito musicale “Gli indomani”

Questo collezionabile si trova all’interno dello stesso ambiente, sopra il tavolo centrale a fianco del biliardo.

Spartito musicale “Calma e olio freddo”

Lasciatevi alle spalle il bar oltrepassando la finestra al piano di sopra. Tornati all’esterno, sfruttate il più vicino bidone dell’immondizia per salire il più possibile e raggiungere il tetto sopra di voi. A quel punto, guardandovi intorno, noterete un grosso tubo che affianca più edifici e conduce a una finestra aperta. Intrufolatevici dentro e procedete davanti a voi superando il divisorio in legno. Lì, a fianco del letto, troverete lo spartito.

Taccuino di Clementine

Nello stesso appartamento, spostatevi in direzione opposta rispetto al letto e salite sulla scrivania che ospita il computer.

Spartito musicale “Ballata del robot solitario”

Lasciate l’appartamento di Clementine tramite la finestra da cui siete entrati e sfruttate il tubo alla vostra sinistra per raggiungere il balcone più vicino. Troverete lo spartito sopra al tavolino circondato da sedie bianche.

Ricordo “Infracittà” di B-12

Continuate a guardarvi intorno fino a scorgere un edificio sovrastato da una freccia circolare. Il ricordo in questione si trova dietro a quell’insegna.

Quarta bevanda energizzante 2K

Tornate al grande tubo e percorretelo in modo da raggiungere i tetti più distanti. Uno di questi, a fianco dei due robot intenti a spostare barattoli di vernice, ne ospiterà un terzo di nome Swanito sdraiato su un materasso. Calandovi alla sua sinistra troverete quello che state cercando.

Spartito musicale “Assunto vagamente importante”

Arrampicatevi sopra al quarto distributore per imbattervi in un divano davanti a una TV. Fare zapping vi permetterà di guadagnare un trofeo/achievement, ma per ottenere lo spartito dovrete invece saltare sul balcone contrassegnato da un’insegna blu. Esplorate la biblioteca fino a trovare un pianoforte. Il collezionabile si troverà sopra allo strumento.

Taccuino di Doc

Nello stesso appartamento, dietro a una pila di libri, c’è un letto che ospita un mazzo di chiavi. A quel punto, salite sui numerosi libri incolonnati che si trovano al centro dell’ambientazione. Così facendo rivelerete una cassaforte nascosta all’interno della quale troverete il taccuino.

Taccuino di Zbaltazar

Uscite dalla biblioteca e, dandole le spalle, procedete fino a raggiungere il tetto del palazzo di fronte a voi (quello più distante), anch’esso contrassegnato da un paio di insegne blu al neon. A quel punto vi basterà disattivare il sistema di aerazione per spegnere la ventola e poterla oltrepassare. Il taccuino che cercate si trova all’interno di una delle scatole bianche sul pavimento. Saltateci sopra e spostatele tutte fino a che non lo vedrete cadere.

Ricordo artistico di B-12

Abbandonate l’appartamento di Zbaltazar tramite la finestra. Nell’affacciarvi noterete un particolare murale in cui è rimasto impresso il prossimo ricordo.

Ricordo “Back Home 2” di B-12

Tornate sui tetti e arrampicatevi sul palazzo con sopra una grande insegna al neon arancione. Una volta entrati dall’unica finestra aperta, incontrerete Momo. Non interagite con lui, ma superatelo, così da trovare un poster appeso a fianco del suo letto.

Spartito musicale “Petite valse”

Continuate a esplorare la stanza senza parlare con Momo. Troverete una porta con delle sbarre di metallo. Oltrepassatela e arrampicatevi sopra gli scatoloni per appropriarvi dello spartito.

Taccuino di Momo

Parlate con Momo e mostrategli la vostra cartolina per ottenere l’ultimo dei taccuini. Attenzione: limitatevi a questa sola interazione o perderete l’opportunità di ottenere quanto segue.

Spartito musicale “Questione di fili”

Tornate di fronte a Guardiano e scendete le scale alla vostra destra. Lì troverete un mercante robot (Azooz) disposto a scambiare qualche oggetto. Uno di questi non è altro che l’ultimo spartito musicale ottenibile al prezzo di due bevande energizzanti.

Ricordo “Compagni” di B-12

Anche questo collezionabile è acquistabile da Azooz, in cambio dei vostri ultimi energy drink.

Spilla musicale

Tornate dal robot musicista Morusque e dategli tutti gli spartiti ottenuti. In cambio, oltre alle sue strimpellate, riceverete la vostra prima spilla. Per procedere oltre dovrete invece tornare da Momo e mostrargli i taccuini.

Capitolo 5 – Sui tetti

Quinto graffio

Non appena sarà comparso il nome del nuovo capitolo, sul tetto in cui vi trovate, noterete l’ennesimo tappeto a terra da graffiare.

Ricordo luminoso di B-12

Poco dopo aver evitato il secondo gruppo di Zurk, proseguite arrampicandovi fino a raggiungere un’enorme insegna al neon con cui interagire.

Ricordo “Neco Corp” di B-12

Poco dopo essere entrati nell’enorme edificio infestato, al piano superiore dell’area recintata che ospita svariati Zurk, superate la porta hackerabile e proseguite alla sua destra per trovare un cartello con cui è possibile interagire.

Ricordo “Rifugio” di B-12

In quanto legato agli eventi di trama, questo collezionabile non può essere perso. Una volta collegato il ricetrasmettitore, infatti, lo otterrete automaticamente.

Capitolo 6 – I Bassifondi (seconda parte)

Sesto graffio

Essendo ambientato in una delle aree visitate in passato, il sesto capitolo non offre nuovi collezionabili. Per questo motivo, non appena avrete ripreso il controllo del gatto, limitatevi a graffiate il tappeto di fronte a voi e a fare ciò che serve per proseguire in Stray.

Capitolo 7 – Vicolo cieco

Spilla dell’Oltre

Il primo collezionabile del settimo capitolo non può essere perso e vi verrà consegnato da Seamus in persona, subito dopo avervi aperto la porta per proseguire.

Ricordo “Muro” di B-12

Dopo esservi lasciati Seamus alle spalle, proseguite fino a quando non troverete un bivio. Svoltate a sinistra per trovare il ricordo impresso su una saracinesca.

Ricordo “Piccolo cottage” di B-12

Poco dopo essere sopravvissuti all’attacco da parte degli Zurk, proseguite normalmente arrampicandovi sul camion per raggiungere una nuova area superiore. A quel punto, prima di andare a sinistra, infilatevi nel buco della rete che si trova davanti a voi.

Ricordo “Bambini” di B-12

Una volta incontrato Doc, ispezionate il manichino che si trova lì vicino.

Settimo graffio

Nella stanza in cui c’è Doc, non troppo distante da lui, avrete modo di graffiare un muro.

Capitolo 8 – Le fogne

Ricordo “Acqua” di B-12

Nel momento in cui dovrete scendere per la seconda volta dalla barca di Momo, il robot solleverà una porta per farvi avanzare. Salite nel ponticello che si trova di fronte a voi e proseguite fino a entrare nello stretto passaggio sulla destra, dopodiché svoltate a sinistra. Il ricordo si trova nel tubo nascosto dietro le uova di Zurk.

Ricordo “Organismo” di B-12

Dopo aver attraversato una grande area piena di occhi alle pareti e infestata dagli Zurk, sarete costretti a lasciarvi cadere sopra un grosso tubo. Continuate a percorrerlo verso sinistra fino a raggiungerne uno più piccolo, poi saltate sui due barili in acqua e infine entrate nell’apertura che si staglia di fronte a voi.

Ottavo graffio

Subito dopo aver oltrepassato la porta che richiede di attivare due interruttori, troverete del cartone a terra che è possibile graffiare.

Capitolo 9 – Villantenna

Ricordo “Umano” di B-12

Il primo ricordo di questo capitolo è legato all’avanzamento nel gioco. Lo riceverete automaticamente dopo essere entrati nel villaggio.

Nono graffio

Dopo aver ottenuto il ricordo salite la scaletta a sinistra. Lì, dando le spalle ai due robot che stanno giocando a mahjong, noterete una tavola di legno da graffiare.

Ricordo linguistico di B-12

Dopo esservi arrampicati e aver incontrato Zbaltazar, scendete nuovamente verso i due del mahjong e proseguite verso sinistra. Lì incrocerete un robot addormentato davanti alla TV. Il ricordo si trova impresso sul muro alle vostre spalle.

Spilla floreale

Per poter ottenere questa spilla dovrete prima di tutto trovare tre tipi di piante differenti: rossa, viola e gialla. Una volta raccolte, parlate con Malo, il robot giardiniere che si trova più in alto di Zbaltazar. Ecco le indicazioni utili a localizzare il trittico di fiori.

Rosso : si raggiunge entrando nel secchio situato dietro ai due amanti del mahjong.

: si raggiunge entrando nel secchio situato dietro ai due amanti del mahjong. Viola : si raggiunge arrampicandosi sul ramo vicino al ricordo di B-12.

: si raggiunge vicino al ricordo di B-12. Giallo: si raggiunge partendo da Zbaltazar e proseguendo verso destra. Calatevi sul tubo vicino al ristorante e il gioco è fatto.

Capitolo 10 – Infracittà

Ricordo “Metropolitana” di B-12

Il primo ricordo di questo capitolo si sbloccherà automaticamente alla conclusione del dialogo iniziale.

Ricordo letterario di B-12

Partendo dal primo ricordo, attraversate il vagone e continuate verso destra fino a trovare i resti di una scala mobile. Raggiungetene la cima e attraversate la rete rotta, dopodiché guardatevi intorno per intravedere il ricordo.

Decimo graffio

Uscendo all’esterno della stazione noterete un robot in fuga. Seguitelo fino a quando non verrà bloccato e messo mani al muro. A quel punto, dando le spalle alla scena che coinvolge un poliziotto, noterete un grande ascensore in disuso. Aggiratelo per trovare un materasso da graffiare.

Spilla felino

Non appena sarà comparso a schermo il nome del capitolo, infiltratevi nel secondo negozio sulla destra (quello giallo, per intenderci) e scalatene gli scaffali fino a trovare una cassaforte. La spilla si trova al suo interno e il codice per aprirla è 8542.

Ricordo sensoriale di B-12

Tornate nella via principale e costeggiate il muro alla vostra destra, infilandovi nel primo vicolo su quel lato. Lì troverete un robot spazzino e un bidone dell’immondizia fatto apposta per scalare. Saliteci sopra e seguite queste indicazioni: tenda blu sulla destra, impianti di ventilazione a sinistra e poi su fino a raggiungere il ricordo.

Ricordo sociale di B-12

Dopo essere tornati dal robot spazzino proseguite verso le luci rosse e poi svoltate a sinistra. Ora entrate nella finestra spalancata lì di fronte (quella del barbiere) e sfruttate la scaletta per salire un po’ più in alto.

Ricordo “Locale” di B-12

Usciti dal barbiere vi ritroverete di fronte a un robot sdraiato su un divano. Entrate nel ristorante alla sua sinistra, arrampicatevi sul muro alle spalle dello chef e saltate ancora più in alto attraverso il soffitto.

Spilla polizia

Uscendo dal ristorante, superate il grande ologramma e proseguite in direzione della scalinata, dopodiché imboccate il primo vicolo a destra e arrampicatevi fino a raggiungere una piccola finestra. A quel punto, superate le due sbarre d’acciaio ed esaminate il robot nella prigione.

Spilla Neco

Dopo esservi infiltrati nella fabbrica della Neco e aver raggiunto la terza stanza, parlate con il robot che sembra abbia smarrito qualcosa. Ecco le indicazioni da seguire a menadito per trovare le sue chiavi e ottenere l’ultima delle spille in cambio.

Dal robot, salite sulla spranga a sinistra del drone sentinella e attivate l’interruttore. Entrate nella stanza mantenendo la destra, per poi spostarvi lungo il corridoio a sinistra. Raggiunti i barili in acqua, salite su quelli a destra e raccogliete le chiavi. Proseguite sui altri barili e svoltate a sinistra per aprire una scorciatoia utile a tornare dal robot.

Ricordo “Sentinelle” di B-12

Dopo aver raccolto la batteria ed essere tornati all’esterno, raggiungete il solito spiazzo del robot ologramma. Alla sua sinistra, nell’edificio illuminato di giallo, troverete questo ricordo.

Ricordo alcolico di B-12

A questo punto Stray vi inviterà a tornare da Clementine e, successivamente, a entrare in quella che sembrerebbe una discoteca accessibile dal vicolo del già noto robot spazzino. Una volta entrati nel club passando dalla finestra, salite sul bancone alle spalle del barista e percorretelo alla ricerca di un piccolo ascensore. Il ricordo si trova lì sotto, nel seminterrato.

Capitolo 11 – Prigione

Ricordo “Cancellazione” di B-12

Poco dopo esservi riuniti con B-12, Stray vi metterà nella condizione di dover intrappolare un drone sentinella. Una volta supera quella sezione, Clementine aprirà un passaggio chiuso al fine di raggiungere la zona successiva. Troverete il ricordo proprio oltre quell’uscio, sulla destra.

Undicesimo graffio

Nell’area immediatamente successiva al ricordo dovrete intrappolare altre due sentinelle. Una volta superata l’ennesima sfida, proseguite oltre la porta e sfoderate le vostre unghie contro l’albero lì presente. Fatto ciò non vi resterà che scappare dalla prigione e riparare la metro per andarvene lontani.

Capitolo 12 – Sala comandi

Il dodicesimo nonché ultimo atto di Stray ha in serbo un altro paio di collezionabili, un graffio e un ricordo, entrambi imperdibili poiché legati ai progressi nel gioco. A proposito di questo argomento, vi ricordiamo che l’opera targata Annapurna Interactive offre la possibilità di rivivere ogni suo capitolo, permettendovi così di recuperare in un attimo eventuali oggetti persi e dimenticanze.

In conclusione, nel caso abbiate amato il gioco per il suo protagonista a quattro zampe, vi lasciamo a uno speciale dedicato ai titoli che come Stray hanno messo un animale al centro di ogni cosa: dal grande Okami firmato Hideki Kamiya all’ottimo indie Untitled Goose Game.