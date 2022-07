Stray: il linguaggio segreto del gioco è stato già decifrato

Stray, il nuovo sorprendente titolo di Annapurna con protagonista un agile e tenero felino, è disponibile soltanto da pochi giorni su PC e PlayStation. Tanto è bastato alla community per scoprire il funzionamento del linguaggio cifrato presente all'interno dell'universo cyberpunk del gioco.

Il linguaggio cifrato di Stray si basa su un codice di sostituzione che contribuisce a rendere il mondo di gioco più criptico e misterioso. Un cifrario di sostituzione viene utilizzato per crittografare il testo scambiando ogni lettera presa in considerazione con un simbolo alternativo, che può quindi essere decodificato con una chiave.

Questa chiave è risultata essere il titolo di ogni capitolo di Stray. Il gioco, infatti, mostra a schermo come viene intitolata ogni sezione dell'avventura, sia in lingua cifrata che in inglese. Questo ha fatto sì che i giocatori abbastanza curiosi venissero a capo dell'enigma e riuscissero a decifrare l'alfabeto di Stray, come potete osservare dando uno sguardo all'immagine riportata in calce. Gli autori della scoperta hanno in ogni caso specificato che non sempre si riesce ad ottenere una frase perfettamente sensata eseguendo la traduzione diretta di quanto è possibile leggere all'interno delle sezioni di gioco.

Intanto i modder si stanno sbizzarrendo su PC ed hanno già permesso di giocare in multiplayer cooperativo.