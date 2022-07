Stray: il micio dell'avventura cyberpunk è ancora più adorabile nel trailer di lancio

Coccolato dalla calorosa accoglienza di Stray da parte della stampa e degli acquirenti in preordine, il gattino tigrato dell'ultima avventura cyberpunk di Annapurna Interactive si mette finalmente in viaggio su PC, PS4 e PlayStation 5, come ci ricorda il publisher americano con il trailer di lancio.

Sfornata dalle fucine digitali di BlueTwelve, l'insolita esperienza felina di Annapurna vede gli utenti impersonare, appunto, un gattino randagio: perso, solo e saparato dalla famiglia, il nostro miagolante alter-ego desidera ricongiungersi con i suoi cari e ritrovare la via di casa, non prima però di risolvere i tanti misteri di una metropoli distopica popolata da cyborg e droni di sorveglianza.

Nel corso del viaggio intrapreso dal gattino di Stray, i giocatori devono interagire con i tanti esseri cibernetici che popolano questo microcosmo urbano a tinte futuristiche, risolvere enigmi ambientali di varia natura e sfuggire all'occhio indiscreto dei droni che imperlano lo scenario. Il micio protagonista potrà avvalersi anche dell'aiuto di B12, un drone da compagnia che lo spronerà a comunicare con i robot e a superare i pericoli della giungla urbana.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del trailer di lancio di Stray e vi ricordiamo che l'avventura cyberpunk di Annapurna e BlueTwelve è disponibile da oggi, 19 luglio, su PC e in esclusiva console su PS4 e PS5, con approdo al day one nel catalogo dei giochi fruibili "gratuitamente" dagli abbonati al nuovo PS Plus Premium o Extra. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Stray, una vita da gatti in un mondo cyberpunk.