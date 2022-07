Stray e i Modder: ora è possibile sostituire il protagonista con il proprio gatto

Se giocare Stray nei panni di Garfield non è abbastanza, sappiate che grazie ad una Modder ora è possibile sostituire il protagonista dell'avventura con il proprio gatto domestico!

L'assenza di opzioni di personalizzazione estetica nell'avventura cyber-felina è infatti stata aggirata dall'utente "NorskPL", che si sta divertendo a creare molteplici varianti dell'ormai celebre micio arancione, tramite Mod dedicate. Molte di queste, in particolare le più generiche, sono già disponibili su Nexus Mods, dove i giocatori interessati possono procedere con un download gratuito dei contenuti. Tra le opzioni, troviamo ad esempio gatti neri dagli occhi verdi o arancioni, ma anche gatti Sphynx e altro ancora.

NorskPL è però andata anche oltre, iniziando ad accettare la richiesta di creazioni personalizzate, per i videogiocatori che desiderano portare in-game il proprio gatto domestico. Con un piccolo compenso, identificato in base alla complessità dell'estetica del micio di casa in questione, NorskPL provvede a sostituire il canonico protagonista di Stray con una perfetta replica del gatto del videogiocatore. Una trovata divertente, che conferma il fascino esercitato dall'Indie di Annapurna su di un'ampia fascia di pubblico.



Non a caso, la community in viaggio nel gioco appare decisamente attiva, al punto che il linguaggio misterioso di Stray è già stato decifrato dal pubblico di appassionati.